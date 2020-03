Dekker: aanvallen op rechters ‘stoten onder de gordel’

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) hekelt in een interview met het AD politieke aanvallen op rechters en de rechtspraak, onder meer afkomstig van de PVV en FVD.

Desondanks juicht hij het toe dat maandag in een hoorzitting in de Tweede Kamer wordt gesproken over de macht van rechters.

Hij zegt het in het interview „kwalijk” te vinden dat FVD-leider Thierry Baudet „de suggestie wekt” dat rechters met hun vonnissen een „stille machtsgreep” zouden doen. Dekker noemt het daarnaast „weinig verheffend” dat bijvoorbeeld Geert Wilders sprak van „knettergekke” rechters die zich „PVV-haters” zouden hebben getoond in zijn minder-Marokkanenzaak.

„Dat zijn gewoon stoten onder de gordel”, zegt de bewindsman tegen het AD. „Want rechters kunnen niet in een talkshow gaan zitten om zich te verdedigen.”

Volgens Dekker hebben de rechters alleen hun vonnis om te oordelen. „En dat doen zij professioneel en onpartijdig. En daar kun je het niet mee eens zijn, maar val dan niet de rechter aan. Ook wij als kabinet zijn, in bijvoorbeeld het stikstofdossier, teruggefloten. Dat is niet al te fijn, maar ik denk ook: ik wil geen rechterlijke macht die een verlengstuk is van de overheid.”

Hij noemt de timing van het debat over de rechtspraak „heel ongelukkig”, omdat de zaak tegen Wilders nog gaande is. Toch zegt hij zich geen zorgen te maken. „Nee, zolang we discussie voeren over de balans tussen wat rechters doen en wat de rol van de politiek is niet. Dat is niet nieuw en hoort bij een volwassen democratie. Je speelt niet op de man, maar op de bal. Daar moeten we niet spastisch over doen.”