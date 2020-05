Definitief akkoord over vervroegd uittreden agenten ondertekend

De korpsleiding van de politie, de bonden en de minister van Veiligheid en Justitie hebben dinsdag een akkoord ondertekend met daarin afspraken over een tijdelijke regeling om vervroegd te kunnen stoppen met werken. Ook zijn alle partijen akkoord met afspraken over vernieuwing van het politieonderwijs en maatregelen die de komende jaren „bijdragen aan de inzetbaarheid van het korps”, laat de politie weten.

Er komt onder meer extra ruimte voor vervroegd pensioen voor politiemensen die tientallen jaren het zwaarste en meest risicovolle politiewerk hebben gedaan. Daarnaast worden er (tijdelijk) politievrijwilligers aangesteld, zijn afspraken gemaakt over het doorwerken na de AOW-leeftijd en komt er een bonus bij doorwerken tot de AOW-leeftijd.

De korpsleiding is blij met het bereikte akkoord. „Dit resultaat is van belang voor alle collega’s”, aldus korpschef Henk van Essen. „Er komt ruimte voor collega’s om eerder te stoppen en tegelijkertijd geeft het mogelijkheden om ervaren krachten, als zij dat willen, te behouden. Zij zijn belangrijk voor het korps. Ook kunnen we met deze afspraken nieuwe collega’s snel inzetbaar te maken. De komende tijd gaan we met vakorganisaties, de medezeggenschap en de Politieacademie aan de slag om deze afspraken zorgvuldig, maar ook snel in te voeren.”

In april hadden korpsleiding, bonden en het ministerie al overeenstemming bereikt, maar de achterban moest nog definitief akkoord gaan en dat is nu gebeurd.