„Defensiecultuur werkt misstanden in de hand”

De sociale veiligheid bij Defensie is onvoldoende. Dat concludeert een commissie die daar onderzoek naar heeft gedaan naar aanleiding van misstanden op de kazerne in Schaarsbergen. Militairen die daar waren gelegerd deden melding van onder meer mishandeling en aanranding.

Door de gesloten cultuur bij Defensie zijn mensen niet snel geneigd om melding te maken, stellen den onderzoekers. „Loyaliteit is een groot goed”, en dat is ook belangrijk bij een organisatie als Defensie, staat in het rapport.

Maar dat heeft ook een keerzijde. „Er is een neiging om leden van de eigen groep te beschermen, ook bij grensoverschrijdend gedrag, en collega’s die buiten de groep vallen negatief te bejegenen.”

De commissie doet een aantal aanbevelingen. Er moet een onafhankelijk meldpunt komen, en het moet makkelijker worden om misstanden te melden. Daarnaast moet de cultuur diverser en transparanter worden.