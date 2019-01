Defensie wist van gezondheidsproblemen door burnpits

Een groep militairen heeft zich wel degelijk bij Defensie gemeld met ernstige gezondheidsschade, waaronder kanker, die zij relateren aan vuilverbranding op missie in Afghanistan. Dat schrijft Dagblad van het Noorden.

Het ministerie van Defensie zei vorige week geen weet te hebben van militairen die kanker zouden hebben opgelopen door vuilverbranding op missie in Afghanistan. Het departement heeft geen klachten ontvangen, zei minister Ank Bijleveld. De krant zegt bewijs in handen te hebben dat verschillende militairen Defensie in het verleden formeel aansprakelijk hebben gesteld voor de blootstelling aan gifstoffen door burnpits.

Ook beschikt de krant over correspondentie met Defensie waarin de blootstelling aan giftige stoffen door burnpits wordt erkend, én de relatie daarvan met ernstige medische aandoeningen.