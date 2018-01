Defensie wijst militairen op gevaren Strava

Het ministerie van Defensie gaat militairen waarschuwen dat sportapps als Strava kunnen verraden waar ze zich bevinden. Militairen beseffen niet dat ze met deze apps, die bijvoorbeeld een rondje hardlopen of wielrennen registreren, voor kwaadwillenden precies te volgen zijn, denkt het ministerie.

Het blijft voorlopig bij een voorlichtingscampagne. Defensie houdt militairen steevast voor dat ze in het algemeen moeten oppassen als ze zich op sociale media begeven of bepaalde apps gebruiken. Maar wat dat in de praktijk betekent laat het ministerie aan het oordeelsvermogen van de militair zelf over. Alleen bij geheime operaties is dat natuurlijk anders.

Strava bracht eind vorig jaar een wereldkaart uit waarop is te zien waar deelnemers sporten. Daaruit is op te maken waar bijvoorbeeld legerkampen van westerse legers in het buitenland zich bevinden en waar de daar gelegerde militairen sporten. Het lijkt erop dat sommige militairen de app zelfs tijdens patrouilles niet uitschakelen.