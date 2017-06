Defensie wacht rapport onveilige schietbaan af

Het ministerie van Defensie wacht het definitieve rapport af van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over een dodelijk incident op een schietbaan. Op die baan, in Ossendrecht, kwam vorig jaar een 35-jarige commando om het leven. Volgens RTL Nieuws wist Defensie al sinds 2014 dat die schietbaan niet veilig was en heeft het ministerie daar jarenlang mensen onder onverantwoorde omstandigheden laten oefenen.

RTL Nieuws meldt dat vrijdag op basis van een onderdeel van een conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Het slachtoffer, een 35-jarige instructeur in opleiding, kwam op de schietbaan - in het schiethuis van de politieacademie in Ossendrecht - om het leven toen hij werd getroffen door meerdere kogels. Eerst waren de schutter, de hoofdinstructeur en een toezichthouder verdachten, maar het Openbaar Ministerie schrapte ze als verdachten van dood door schuld. Zij vertrouwden er volgens het OM terecht op dat de baan was gekeurd en veilig was. Maar uit onderzoek bleek dat de locatie niet goed was en niet gebruikt had mogen worden.

Naar het incident lopen nog twee onderzoeken: dat van Defensie en van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Een woordvoerder van de onderzoeksraad zegt dat nooit wordt gereageerd op lopende onderzoeken. Wel verwacht hij dat het definitieve rapport nog deze maand verschijnt.

Defensie zegt nu, na de berichtgeving van RTL Nieuws, het definitieve OvV-rapport af wachten. Het departement benadrukt dat er meteen maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. En: „Het is van het grootste belang dat duidelijk wordt wat er mis is gegaan.”