Defensie verkoopt KDC-10-tankvliegtuig

Defensie heeft een KDC-10-tankvliegtuig verkocht aan een civiel bedrijf in de VS. De T-264 Prins Bernhard vertrekt maandag naar z’n nieuwe eigenaar.

Dat zegt majoor Gilbert Stout van de Vliegbasis Eindhoven zaterdag in het Reformatorisch Dagblad. De Koninklijke Luchtmacht beschikt over twee McDonnel Douglas KDC-10-tanktoestellen om jachtvliegtuigen bij te tanken in de lucht.

De T-264 is vrijdag uit dienst genomen. Een verkoopprijs voor het vliegende tankstation is niet bekend. Het tweede tankvliegtuig, de T-235 Jan Scheffer, verlaat in 2021 de actieve dienst. „De verouderde toestellen zijn aan vervanging toe”, legt Stout uit.

De KDC-10 vliegt nog hydraulisch met stangen en kabels. De motoren produceren veel geluid en verbruiken veel brandstof. De toestellen, die regelmatig met pech aan de grond moeten blijven, vragen steeds meer onderhoud, terwijl het aantal reserveonderdelen schaarser wordt.

De luchtmacht, wereldwijd een van de laatste gebruikers van de (K)DC-10, heeft de toestellen in 1992 overgenomen van Martinair. Na het inbouwen van een tankinstallatie zijn de vliegtuigen in 1995 aan de vloot toegevoegd.

De twee KDC-10’s maken plaats voor acht Airbus A330 MRTT-tanktoestellen, die Nederland in NAVO-verband samen met Luxemburg, Duitsland, Noorwegen en België aanschaft. Eind vorige week heeft Tsjechië zich bij dit samenwerkingsverband aangesloten. Elk land koopt vlieguren in.

De A330 is schoner, stiller en zuiniger. De twee A330-motoren verbruiken zo’n 4500 liter per uur, de drie motoren van de KDC-10 het dubbele ofwel 9000 liter per uur. De eerste A330 MRTT wordt mei volgend jaar op de Eindhoven verwacht.

Airbus bouwt de nieuwe A330-passagierstoestellen in Spanje om tot militair tankvliegtuig. De A330 kan met een tankbuis (uitschuifbaar van 14 tot 21 meter) en via twee flexibele slangen verschillende type gevechtsvliegtuigen in de lucht bijtanken.

De KDC-10 kent alleen een tankbuis en kan daardoor een beperkt aantal vliegtuigtypen in de lucht van brandstof v voorzien. Via de tankbuis wordt 70 liter per seconde getankt, via de flexibele slangen 25 liter per seconde.

De A330 biedt plaats aan 267 passagiers en 45 ton vracht. Verder kan de NAVO het toestel in korte tijd ombouwen tot een vliegende ziekenboeg met zes intensivecare-units en zestien stretchers voor het vervoer van gewonden uit een oorlogs- of missiegebied. Een van de acht toestellen zal altijd als medische kist beschikbaar zijn.

