Defensie stuurt marineschip Karel Doorman naar Cariben

Premier Rutte bracht woensdag een bezoek aan de rooms-katholieke Sint-Jacobus de Meerderekerk in Den Haag. Na afloop twitterde hij: „Vandaag bezocht ik de St. Jacobskerk in Den Haag. De Paasweek is voor velen een tijd van gezamenlijkheid, rituelen en tradities. Nu overheerst de stilte en leven we intens mee met iedereen die door het coronavirus is getroffen. En we beseffen dat Pasen ook het feest is van hoop.” beeld EPA, Remko de Waal