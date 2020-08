Defensie start met bergen vliegtuigwrak in Markermeer

Defensie begint maandag samen met een gespecialiseerde aannemer met het bergen van het wrak van een Engelse bommenwerper, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Markermeer terecht is gekomen. Mogelijk zijn er nog stoffelijke resten van de bemanning van destijds aan boord van de Short Stirling, zegt de gemeente Almere, opdrachtgever van de berging. Het karwei gaat naar verwachting vier tot vijf weken duren.

Het vliegtuigwrak, dat ten noordwesten van gemaal De Blocq van Kuffeler ligt, is in 2008 toevallig ontdekt, toen bij andere werkzaamheden een onderdeel van het landingsgestel boven water werd gehaald. De stichting Aircraft Recovery Group 1940 - 1945 denkt op basis van onderzoek dat het om de BK716 gaat. In dat toestel zaten zeven bemanningsleden. Maar of dat klopt en wie er precies aan boord waren, zal volgens Almere pas blijken als de wrakstukken en eventuele menselijke resten geborgen zijn.

De sectie vliegtuigbergingen van de Koninklijke Luchtmacht zou al in maart met de berging starten, maar toen bleek dat er mogelijk nog munitie aan boord van het wrak was. Daarop is een nieuw onderzoek gestart. Nu is besloten om met een gps-gestuurde graafmachine de waterbodem rondom het wrak af te graven. Dat geeft de bergers voldoende ruimte om veilig te kunnen werken volgens Defensie.

Almere heeft een miljoen euro uitgetrokken voor het karwei. De gemeente laat er ook een kinderboek en een documentaire over maken. „We willen de geschiedenis overdragen aan de jonge bevolking van Almere en Flevoland. Want in deze provincie zijn de sporen van de Tweede Wereldoorlog minder zichtbaar”, aldus verantwoordelijk wethouder Hilde van Garderen.

De berging maakt deel uit van het Nationaal programma berging vliegtuigwrakken, dat in 2019 van start is gegaan. In Nederland liggen nog ongeveer dertig vliegtuigwrakken uit de oorlog waarin zeer waarschijnlijk stoffelijke resten te vinden zijn. Het programma is gestart om nabestaanden van in de oorlog vermist geraakte vliegers zekerheid te kunnen geven. Ook krijgt de familie door een berging de kans om een dierbare alsnog te kunnen begraven. Er zijn al wrakken opgegraven in Echt-Susteren en Lochem. Bergingen in Dalfsen, Hollands Kroon en Lingewaard zijn in voorbereiding.