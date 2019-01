Defensie start meldpunt voor „burnpits”

Maandag opent het ministerie van Defensie een meldpunt waar medewerkers kunnen aangeven dat ze denken ziek te zijn geworden door de uitstoot bij vuilverbranding op missie in Afghanistan. In kuilen (burnpits) werd daar allerlei afval verbrand

Tientallen Nederlandse militairen denken dat ze kanker of een andere ziekte hebben opgelopen door giftige gassen uit de verbrandingskuilen in de open lucht die Defensie in Afghanistan gebruikte om van zijn afval af te komen. Zij hebben zich al eerder gemeld bij een jurist die onderzoek doet naar de burnpits. Het ministerie zei steeds die klachten niet te kennen. Minister Ank Bijleveld gaf daarna aan dat het ging om registraties in personeelsdossiers, wat ze niet beschouwt als een melding.

Nu komt er dan het officiële meldpunt (een website met telefoonnummer en e-mailadres) en het ministerie hoopt duidelijk te krijgen of en hoeveel mensen er ziek zijn geworden door de vuilverbrandingen. Eventueel volgt dan een onafhankelijk onderzoek.

Vele honderden Nederlandse militairen verbleven van augustus 2006 tot augustus 2010 in Uruzgan in Afghanistan. Het leger werkt overigens niet meer met de verbrandingskuilen.