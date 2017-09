„Defensie, spreek ouders mortierslachtoffers”

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie en de commandant der strijdkrachten zouden er goed aan doen contact op te nemen met de ouders van de militairen die door een defecte granaat zijn omgekomen. Dat vindt Jean Debie van de militaire vakbond VBM.

Debie reageerde in Nieuwsuur op de moeder van sergeant Henry Hoving. Zij verklaarde dat de defensietop niets van zich heeft laten horen rond het uitkomen van het vernietigende rapport over de fouten die door Defensie zijn gemaakt . „Daar hebben ze de ballen niet voor, denk ik”, zei moeder Greetje Groenbroek. „De enigen die wij horen zijn collega’s.”

De vakbondsman „begrijpt heel goed” dat Groenbroek en andere ouders overwegen naar de rechter te stappen. Hij waarschuwt dat er nog steeds „tekortkomingen op munitiegebied” zijn bij Defensie. „Ik krijg signalen van munitietechnici dat er nogal wat mis is.”

Debie vindt het verder belangrijk dat commandant der strijdkrachten Tom Middendorp in actie komt „en de gevoelens die deze moeder heeft ook beantwoordt”. Zoals de vorige commandant Peter van Uhm zou hebben gedaan, voegde hij daaraan toe. Als Debie minister was, had hij zeker contact met de nabestaanden gezocht.