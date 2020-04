Defensie schiet te hulp in strijd tegen corona

Wie de berichtgeving over de corona-uitbraak volgt, zou het zomaar kunnen opvallen dat over het virus nogal eens gesproken wordt in termen van strijd en oorlog.

Zo stelde de Franse president Emmanuel Macron bij het afkondigen van de lockdown: „We zijn in oorlog.” En de Britse koning Elisabeth zei in haar toespraak tot het Engelse volk: „Samen zullen we het coronavirus overwinnen”. En zo noemde president Donald Trump zich een „president in oorlogstijd”. Krijgstaal.

Dat wereldleiders in deze tijden van coronacrisis teruggrijpen op de oorlogsmetafoor, is goed te begrijpen. Het virus eist slachtoffers, bedreigt het normale, dagelijkse leven en zorgt voor onzekerheid over de toekomst. Er kan dus met recht gesproken worden over een bedreiging, een vijand, zij het een onzichtbare.

Het gebruik van de oorlogsmetafoor en het beschouwen van het virus als een vijand roept daarnaast op tot actie. Tot eensgezind, massaal verzet. Ten strijde!

Niet alleen de burger springt bij op de plaatsen waar dat nodig is, ook Defensie schiet te hulp. Ziekenhuizen kunnen de capaciteiten van militairen om te opereren in crisisgebieden, beslissingen onder grote druk te nemen en te handelen in stress-situaties goed gebruiken. Die mankracht en het door Defensie beschikbaar gestelde materiaal stelt ziekenhuizen in staat de strijd tegen het coronavirus te blijven voeren.