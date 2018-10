Defensie: ook met schade zijn helmen veilig

De kogelwerende helmen die bij het Korps Commando Troepen worden gebruikt zijn veilig, ook bij een zekere mate van beschadiging. Dat zegt het ministerie van Defensie in reactie op klachten over de uitrusting van militairen.

Volgens Defensie kunnen de helmen door gebruik schade oplopen. Het deel van de helm dat de oren bedekt kan dan „flexibel” worden, aldus het ministerie. Onderzoeksorganisatie TNO testte de helmen en concludeerde „dat deze helmen, zelfs met beschadiging, nog steeds voldoen aan de vastgestelde eisen van het ministerie van Defensie”.

Evengoed kunnen commando’s die niet tevreden zijn met hun helm deze omruilen voor een ander exemplaar. Dit kan sinds eind 2016, aldus Defensie.

De commando’s trokken niet alleen over hun helmen, maar ook over de kogelwerende vesten aan de bel. Van de vesten is de garantiedatum die de leverancier stelt, verstreken. „Het gaat hier om militairen die optreden in levensgevaarlijke omstandigheden. Dan mag je verwachten dat de kwaliteit van de uitrusting goed is”, stelt vakbond VBM.

Defensie benadrukt dat hoewel de garantie op de vesten is verstreken, militairen niet met ondeugdelijk materiaal op pad worden gestuurd. De keramische platen in de vesten worden jaarlijks getest. Platen die de test niet doorstaan worden uit de roulatie gehaald.

Voor een uitzending worden de platen nogmaals getest, zegt een woordvoerder. Dat de vesten niet na de garantieperiode van vijf jaar worden vervangen, heeft ook te maken met jaren van bezuinigingen, voegt hij eraan toe.