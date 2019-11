Defensie onderzoekt gevolgen schuim voor F-35

De nieuwe F-35 van de luchtmacht is donderdag bij aankomst op Vliegbasis Leeuwarden per ongeluk met blusschuim bespoten. Bluswater kan roestvorming veroorzaken. Defensie overlegt nu met vliegtuigbouwer Lockheed Martin over de eventuele gevolgen.

Het kan ook zo zijn dat het geen gevolgen heeft, zegt een woordvoerder van de luchtmacht vrijdag. Het vliegtuig was volgens hem binnen drie kwartier weer helemaal schoon, maar bij zo’n volledig nieuw vliegtuig overleg je bij problemen eerst met de fabrikant, aldus de woordvoerder.

De F-35 werd door twee brandweerwagens met water bespoten na de landing in Leeuwarden. Daar was een grote ontvangstceremonie. In een brandweerwagen is volgens de woordvoerder per ongeluk op de verkeerde knop gedrukt waardoor geen water maar blusschuim over het toestel ging. „Het was een menselijke fout.”

De F-35 zou sowieso al de komende twee weken aan de grond blijven. Het is de eerste F-35 die permanent in Nederland wordt gestationeerd. Over een dikke drie weken volgt de tweede. Defensie heeft 46 F-35’s gekocht als opvolger van de F-16 die veertig jaar dienst heeft gedaan.