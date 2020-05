Defensie neemt disciplinaire stappen tegen Marco Kroon

De Landmacht neemt disciplinaire maatregelen tegen majoor Marco Kroon omdat hij vorig jaar tijdens carnaval een kopstoot heeft uitgedeeld aan een agent. Hij is daarvoor veroordeeld tot een taakstraf. Dat meldt het ministerie van Defensie.

Het besluit betekent dat er een melding komt in zijn personeelsdossier. Het heeft negatieve gevolgen voor de loopbaan van de drager van de Militaire Willems-Orde. Het zal zijn functiemogelijkheden binnen Defensie beperken.

De maatregel heeft geen gevolgen voor de Willems-Orde van Kroon die hij kreeg voor zijn optreden in Afghanistan. Kroon wordt "overgeplaatst naar een functie waar hij zich zal richten op veteranenzaken", aldus Defensie.



"De Landmacht rekent majoor Kroon het getoonde gedrag zwaar aan omdat dit haaks staat op de normen en waarden waar de krijgsmacht voor staat. Het feit dat het bij dit incident ook om geweld tegen een rechtshandhaver ging, weegt hierbij extra zwaar", laat het ministerie in een verklaring weten.



De militaire rechtbank in Arnhem veroordeelde Kroon vorig jaar december tot 100 uur taakstraf vanwege de kopstoot. De rechter achtte ook bewezen dat hij zich schuldig had gemaakt aan schennis van de eerbaarheid door het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente.



Geert-Jan Knoops, de advocaat van Kroon, was nog niet op de hoogte van de stap tegen zijn cliënt. Hij reageert later. Er loopt in de zaak nog een hoger beroep. Hiervoor is nog geen zittingsdatum geprikt.



"Er wordt mij onrecht aangedaan. Ik heb niet gedaan wat ze zeggen. Het doet pijn en ik voel me zelfs beledigd dat ik in de uitspraak op deze manier wordt weggezet", zei de Kroon na de veroordeling vorig jaar.



Kroon kreeg de hoogste en oudste dapperheidsonderscheiding voor zijn moedige optreden als pelotonscommandant in Afghanistan in 2006. Het was toen voor het eerst in ruim een halve eeuw dat de orde werd uitgereikt aan een individuele militair.



Hij is sinds hij de Militaire Willems-Orde kreeg verscheidene malen in opspraak gekomen.