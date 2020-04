Defensie komt met resultaat vervolgonderzoek chroom-6

Militairen van voormalige POMS-werkplaatsen krijgen maandag te horen of het werken met een coating (CARC) schadelijk is geweest voor hun gezondheid. Het RIVM heeft hier in opdracht van het ministerie van Defensie jarenlang onderzoek naar gedaan.

Het is een vervolgonderzoek op het gebruik van het kankerverwekkende chroom-6 op deze locaties. Defensie wist jarenlang van de schadelijke effecten van chroom-6, maar stelde de militairen niet op de hoogte. Twee jaar geleden maakte Defensie excuses en kwam er een compensatieregeling.

Een commissie onder leiding van Ruud Vreeman heeft naar aanleiding van het CARC-onderzoek aanbevelingen aan Defensie gedaan. Het ministerie heeft met de militaire vakbonden gesproken hoe moet worden omgegaan met deze adviezen. Het kan leiden tot uitbreiding van de compensatieregeling.

Op de vijf POMS-locaties werd tussen 1984 en 2006 Amerikaans militair materieel onderhouden. Er werden voertuigen met CARC (de bovenste verflaag) behandeld om ze te beschermen tegen strijdgassen. Verf met chroom-6 werd gebruikt om roestvorming te voorkomen.

Ook wordt maandag duidelijk of de lijst met ziektes veroorzaakt door blootstelling aan chroom-6 wordt uitgebreid. Veel zieke militairen van POMS-locaties krijgen geen vergoeding omdat niet wetenschappelijk is bewezen dat hun ziekte het resultaat is van werken met verf met chroom-6. Dat leidt tot veel frustraties en woede.