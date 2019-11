„Defensie kampt met kledingtekort”

Er is volgens de militaire vakbond AFMP een tekort aan kleding voor Nederlandse militairen. Dat zeggen woordvoerders van de vakbond donderdag in De Telegraaf. Volgens de AFMP zijn er tekorten aan onder andere kisten, winterjassen en uniformen.

Volgens AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels geeft Defensie militairen wat er nog beschikbaar is, maar wordt er niks nieuws meer besteld bij leveranciers. Het budget daarvoor zou op zijn, zegt Snels. Het ministerie van Defensie erkent bij monde van een woordvoerder tegenover de krant dat het jaarbudget is overschreden, maar ontkent dat er leveringsproblemen zijn. „Nieuwelingen en mensen die op missie gaan, kunnen worden gekleed. Wat er niet op voorraad is, wordt nageleverd.”