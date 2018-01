„Defensie heeft veiligheid niet op orde”

Opnieuw wordt duidelijk dat Defensie de veiligheid binnen de organisatie niet op orde heeft. Dat stelt de commissie-Van der Veer die werd ingesteld door het ministerie na een snoeihard rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over een mortierongeval in Mali waarbij twee militairen omkwamen en een zwaargewond raakte.

„Op het gebied van bedrijfsveiligheid is Defensie dus onvoldoende in control”, schrijft de commissie. „Helaas is deze conclusie niet nieuw.” Ze wijst erop dat ook al in 2015 deze conclusies werden getrokken. Het ministerie leert onvoldoende van zijn fouten. Dat is eerder ook door de OVV vastgesteld.

Volgens de commissie onder leiding van voormalig topman van Shell, Jeroen van der Veer, moet de top duidelijk gaan maken aan de organisatie dat veiligheid een prioriteit is. „De toon van de top is heel belangrijk”, zei Van der Veer. Ook moet er een centrale afdeling komen die zich bezighoudt met veiligheid en een onafhankelijk coördinerend toezichthouder op gebied van veiligheid.

„Het is ook gewoon uitvoeren wat al op papier staat”, verklaarde Van der Veer bij de presentatie. Werken bij Defensie is niet onveilig, benadrukte hij.

Defensie neemt alle aanbevelingen over, liet minister Ank Bijleveld van Defensie weten nadat haar het rapport was overhandigd. „We willen laten zien dat het ons echt ernst is.” De top van het ministerie zal nadrukkelijk gaan uitdragen dat veiligheid een prioriteit is, zei ze.

De commissie spreekt zich niet uit of mensen juridisch vervolgd moeten worden voor fouten. Dat hoorde ook niet bij de taak van de commissie, zei Van der Veer. Je kunt volgens minister Bijleveld niet een iemand verantwoordelijk maken als het organisatiebreed niet goed ging.

De minister, haar staatssecretaris Barbara Visser en de Commandant der Strijdkrachten gaan volgende week langs bij de nabestaanden van het ongeval in Mali.