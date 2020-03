Defensie geeft duizenden kilo’s eten aan voedselbanken

Defensie heeft 35 pallets met vlees, vleeswaren, zuivelproducten, groente, fruit, boter en sauzen aan voedselbanken geschonken. Deze producten bleven over nadat een schietoefening werd afgelast vanwege het coronavirus.

Militairen hebben de goederen afgeleverd in bij distributiecentra in Arnhem, Groningen en Tilburg.

De ruim 10.000 kilo aan etenswaren was bedoeld voor deelnemende troepen aan een schietoefening in het Duitse Bergen Hohne. Vanwege het coronavirus ging die niet door. Daarom besloot defensie de etenswaren aan de voedselbank te schenken.

Ook een jungletraining in Belize is afgelast. De voeding die voor de hieraan deelnemende militairen was bestemd, gaat ook naar de voedselbank.