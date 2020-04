Defensie brengt extra voedselpakketten naar Amsterdam-Zuidoost

Defensie bracht dinsdag een twintigtal pallets met voedselpakketten naar Amsterdam-Zuidoost voor wijkbewoners die door de coronacrisis in acute nood zijn gekomen. De levering, die wordt verdeeld door stichting Carabic, is echter een druppel op een gloeiende plaat, denkt de voorzitter van die stichting.

De voedselpakketten bevatten onder meer muesli-repen, ontbijtkoek, koffie, thee, suiker, melk, sauzen, limonades, soep, zuivel, vruchtensappen en pindakaas. Volgens het stadsdeel, waar onder meer de Bijlmer deel van uitmaakt, zijn de voedselpakketten hard nodig.

„Ik denk dat ze in één dag op zijn”, aldus Leila Azzam, voorzitter van Carabic. „Sinds maandag bekend werd dat de levering er komt, kregen we meer dan honderd aanmeldingen voor voedselhulp. Met de aanmeldingen die we al eerder hebben gekregen, zijn dat er zo’n 250 in totaal, en wij zijn maar één van de stichtingen die hierin actief zijn in de wijk.”

Veel huishoudens in de wijk zitten volgens Azzam in hoge nood. „Het zijn mensen die in de horeca en hotels werkten. Die nulurencontracten hebben. Ook wonen hier erg veel eenoudergezinnen met schulden, kwetsbare ouderen, en jongeren met zorgbehoefte. Het doet pijn om te zien hoe mensen om hulp smeken.”

Azzam maakt zich in het bijzonder zorgen om ongedocumenteerde gezinnen in de wijk. „Zij hebben het extra zwaar en maken angstige tijden door. Doordat zij geen werk meer hebben en meestal onderhuren, staan zij zo op straat. Een moeder die wij helpen, is laatst met haar twee kinderen op straat gezet en woont nu in een kelder.”

De gemeente doet volgens Azzam zichtbaar zijn best om de noden te lenigen maar volgens haar is het niet genoeg. „Wij kunnen als stichting voedsel inzamelen en uitdelen, maar er moet iets gedaan worden aan de inkomenssituatie en de woonsituatie van mensen. De gemeente zou de capaciteit van leegstaande hotels hier bijvoorbeeld kunnen inzetten om mensen die op straat zijn beland zo lang te helpen.”