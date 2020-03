Defensie blaast grote oefeningen af

Enkele grote militaire oefeningen worden afgeblazen of deels geschrapt vanwege het coronavirus. De grote internationale jachtvliegoefening Frisian Flag gaat niet door, aldus het ministerie van Defensie. Ook komen mariniers vervroegd uit Noorwegen terug.

Aan de oefening Frisian Flag doet jaarlijks een groot aantal gevechtsvliegtuigen uit verschillende landen mee. Vliegbasis Leeuwarden dient altijd als gastheer van de oefening die gepland stond voor 23 maart tot 3 april. Het spektakel trekt altijd veel vliegtuigspotters.

Verder is een grote NAVO-oefening in Noorwegen gestopt. Aan Cold Response 2020 zouden een groot aantal Nederlandse mariniers en het marineschip Zr. Ms. Johan de Witt deelnemen. De Noren kondigden woensdag al aan zich uit de oefening terug te trekken, omdat een van hun deelnemende militairen was besmet met het coronavirus.

Ook is een onderdeel van de oefening Defender Europe geschrapt. Voor deze grootste militaire oefening in Europa in 25 jaar worden honderden tanks, pantservoertuigen en containers via Nederland naar Duitsland, Polen en de Baltische staten vervoerd. Amerikaanse militairen gaan als onderdeel van deze oefening op 26 maart de Maas bij het Limburgse Grubbenvorst oversteken. Het is nu onzeker of dit nog doorgaat.

Defensie bekijkt per oefening of die kan doorgaan.