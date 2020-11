Defensie bergt Duitse Messerschmitt bij Dalfsen

De bergingsdienst van Defensie begint maandag met de berging van het wrak van een Duitse Messerschmitt in de buurtschap Millingen, bij de Overijsselse gemeente Dalfsen. Het toestel stortte neer in de Tweede Wereldoorlog, op 30 januari 1944. Vermoedelijk zijn de stoffelijke resten van de piloot nog aan boord van de jager.

De marechaussee meldde het neerstorten van de Messerschmitt Bf109 al op 1 februari 1944 bij de toenmalige burgemeester van Dalfsen. In die dagen waren er hevige luchtgevechten tussen geallieerden en Duitsers aan de oostgrens van Nederland. Er sneuvelden acht Duitse vliegers en vier hen zijn nog steeds vermist. De berging moet uitwijzen of één van die vier piloten in de Messerschmitt zit.

In Nederland liggen nog zo’n dertig tot vijftig vliegtuigwrakken uit de oorlog met waarschijnlijk stoffelijke resten aan boord in de bodem. In 2019 is het Nationaal programma berging vliegtuigwrakken van start gegaan. Doel van het programma is nabestaanden van nog steeds vermiste vliegers mogelijk zekerheid te geven over het lot van hun familielid. Er zijn al enkele geallieerde toestellen met menselijke resten geborgen. In Millingen wordt voor de eerste keer een Duits toestel opgegraven.