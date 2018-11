Defecte zekering oorzaak stroomstoring A’dam

Een defecte zekering heeft ertoe geleid dat een groot deel van de Amsterdamse binnenstad in maart lange tijd zonder stroom zat. Daardoor werkte het beveiligingssysteem niet dat ervoor had moeten zorgen dat de kabel waarin kortsluiting ontstond snel werd uitgeschakeld. Doordat dit niet gebeurde, ontstond brand in een elektriciteitsverdeelstation op het Frederiksplein en kwam er een steekvlam uit het trottoir op de Weteringschans, waardoor iemand gewond raakte.

Dat blijkt uit een onderzoek dat netwerkbeheerder Liander door een onafhankelijk bureau heeft laten uitvoeren. Door de omvang van de schade aan het verdeelstation duurde het langer dan gebruikelijk voordat alle ruim 28.000 getroffenen weer stroom hadden.

De kortsluiting ontstond op 9 maart toen een medewerker van Liander per ongeluk een elektriciteitskabel doorknipte die onder spanning stond. Volgens de netwerkbeheerder gebeurt dit vaker, maar hoort dat niet te leiden tot een brand, steekvlam en storing van deze omvang.

Door de storing kwamen trams stil te staan. Het Rijksmuseum moest worden ontruimd en bleef de rest van de dag dicht.

Liander heeft maatregelen getroffen om herhaling in de toekomst te voorkomen.