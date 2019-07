Defecte kabel zet balkons onder stroom

In Den Haag hebben maandag relingen op enkele balkons in de Herman Costerstraat onder stroom gestaan. Na onderzoek bleek dat een defecte stroomkabel op het dak de boosdoener was. Een monteur gaat alles herstellen en controleren. Daarna wordt de stroom in de woningen weer aangesloten, meldt de brandweer.

Een woordvoerder zei dat er meldingen waren van bewoners die zeiden dat hun balkons onder stroom zouden staan. De stroom werd afgesloten en netbeheerder Stedin deed in tientallen woningen onderzoek.

De bewoners kregen het advies de balkons niet op te gaan. Voor de portiekwoningen informeerden agenten bewoners die thuiskwamen.