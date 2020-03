Deen supermarkten: maak van boodschappen doen geen gezinsuitje

De Noord-Hollandse supermarktketen Deen roept mensen maandag op om hun boodschappen alleen te doen. Deen doet dat verzoek met het oog op de gezondheid van klanten en personeel.

„Wij willen iedereen, met pijn in ons hart, vragen om bezoek aan onze winkel niet meer te zien als een (gezins)uitje om gezellig boodschappen te doen”, staat op de website van Deen. De keten met tachtig supermarkten, met name in Noord-Holland en Flevoland, vraagt alle klanten bij alle filialen zodoende om zoveel mogelijk alleen boodschappen te doen. „Laat gezinsleden thuis als dat kan. Tevens, voor ieders eigen gezondheid, houd afstand van anderen.”

Een woordvoerder van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zegt dat de maatregel binnen de brancheorganisatie is besproken. Het CBL deed dezelfde oproep maandagochtend al op Twitter. Voor zover de woordvoerder weet, heeft nog geen andere supermarkt klanten expliciet gevraagd om alleen te komen.