Deelnemers vierdaagse klaar voor vertrek

42.036 wandelaars uit 71 verschillende landen staan dinsdagochtend te trappelen om van start te gaan voor de 101e editie van de Vierdaagse van Nijmegen. Het jaarlijkse wandelevenement duurt tot en met vrijdag en finisht dan traditioneel op de ‘Via Gladiola’ in de Nijmeegse binnenstad.

Op de eerste dag, ook wel de ‘Dag van Elst’ genoemd, moeten de lopers, die kunnen kiezen uit afstanden tussen 30, 40 en 50 kilometer, een route richting Arnhem afleggen. De meeste deelnemers (49 procent) lopen een afstand van 40 kilometer per etappe.

De deelnemers kunnen dinsdag rekenen op redelijk goed wandelweer. De zon schijnt en de temperaturen lopen op tot 25 graden. Wel wordt deelnemers aangeraden zich goed in te smeren, want voor dinsdag verwacht het KNMI zonkracht 7. De huid kan dan verbranden na 10 tot 15 minuten onbedekt in de zon.

Woensdag (de Dag van Wijchen) moeten de wandelaars rekening houden met beduidend zwaardere omstandigheden. Het is dan drukkend warm waarbij het kwik oploopt tot zeker 30 graden. Ook kan onweer in de loop van de dag de pret bederven.

Vorig jaar liep 90,3 procent van de deelnemers de Vierdaagse uit, de meeste uitvallers (2.050) staakten toen op dag twee de tocht.