Deelnemers Alpe d’HuZes zamelen 7,2 miljoen euro in

Ondanks dat de fysieke 15e editie van Alpe d’HuZes een jaar is uitgesteld, is er door de deelnemers toch 7,2 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Dat maakte de organisatie bekend. De opbrengst is lager dan vorig jaar toen 11,8 miljoen euro werd ingezameld.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de actie met de traditionele beklimming van de befaamde Alpenreus verplaatst naar 2021. De berg staat symbool voor de moeilijke route die kankerpatiënten moeten afleggen.

Waar normaal gesproken op donderdagochtend vroeg om 04.30 uur enkele duizenden deelnemers in het donker vanuit de plaats Bourgd’Oisans lopend of op de fiets aan de beklimming van de bekende Tour de France-berg beginnen, klonk nu op dit tijdstip het startschot van een virtuele editie.

Onder het schijnsel van ruim 2000 brandende kaarsen, ging nu op het Gelderse landgoed Hemmen donderdagochtend een virtuele toer door Nederland van start. Die stond in het teken van bezinnen en herdenken, herinneren, strijden, onderzoeken, het leven vieren en samen klimmen.

„Juist nu, nu het coronavirus alles en iedereen raakt, ook de strijd tegen kanker, is het belangrijk dat kankerpatiënten gesteund worden. Kanker is al jaren doodsoorzaak nummer één in Nederland en stopt niet door corona. Opgeven is voor ons geen optie, daarom gaan we door”, zegt Jan Kouwenhoven, voorzitter van Alpe d’HuZes.