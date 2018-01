Deelnemer Miljoenenjacht in hoger beroep

De man die in 2013 naar eigen zeggen per ongeluk op de rode knop drukte in het tv-programma Miljoenenjacht, gaat in hoger beroep. De rechter in Amsterdam oordeelde september vorig jaar dat producent Endemol niets verkeerd heeft gedaan in de Miljoenenjacht-kwestie.

Arrold van den Hurk drukte tijdens zijn deelname aan het door Linda de Mol gepresenteerde tv-programma Miljoenenjacht in 2013 op de rode knop, waardoor hij een deal sloot met de bank voor 125.000 euro. Hij zei direct dat hij niet op de knop had willen drukken maar wilde doorspelen. Maar dat mocht niet van de producent. Even later bleek dat in zijn koffertje de hoofdprijs van 5 miljoen euro zat. De rechter oordeelde dat „als op de knop wordt gedrukt, het spel is afgelopen”.

Advocaat Peter Plasman is het hier niet mee eens omdat dat „niet in de spelregels staat”. De advocaat zegt namens zijn cliënt in beroep te gaan omdat in de spelregels staat dat het spel is afgelopen wanneer een prijs wordt geaccepteerd, en „dit heeft Van den Hurk niet gedaan”.

De inzet van de zaak is om het spel alsnog af te maken.