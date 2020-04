Deel Zuidoost-Brabant onder de rook door natuurbrand

Een groot deel van Zuidoost-Brabant ligt onder de rook van een grote veenbrand in natuurgebied de Deurnese Peel. De hulpdiensten hebben mensen in de regio via meerdere NL Alerts opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

De brand brak maandag rond 12.45 uur door nog onbekende oorzaak uit en verspreidt zich sindsdien door de straffe wind steeds verder. Een veenbrand is bovendien lastig te bestrijden, aldus de woordvoerder van de brandweer, omdat het vuur ondergronds verder smeult. De brandweer heeft ondersteuning aangevraagd van blushelikopters van Defensie.

Door de brand liggen onder meer Liessel, Asten, Someren, Eindhoven en Eersel onder de rook. Inwoners van de getroffen regio kunnen voor meer informatie terecht op de website van de gemeente Deurne. Die wordt steeds van actuele informatie voorzien.