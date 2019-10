Een deel van zorgcentrum Anholt in Assen is donderdagochtend ontruimd omdat er brand was uitgebroken op de eerste verdieping. Die ontstond in een scootmobiel. Drie mensen hebben rook ingeademd. De hulpdiensten zijn met ambulances ter plaatse.

Ongeveer twintig mensen moesten als gevolg van de brand worden geëvacueerd. De brandweer heeft de brand snel geblust.