Deel van gesloten hal Bazaar Beverwijk mag weer open

Het noordelijke deel van hal 30 van De Bazaar in Beverwijk mag zaterdag weer open. Dat is een gedeelte waar het niet zo druk was dat de coronaregels werden overtreden. Het drukker bezochte zuidelijke deel van hal 30 blijft voorlopig wel dicht, net als hal 31 tot en met 33.

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland heeft dat in nauwe samenspraak met de burgemeester van Beverwijk besloten.

Afgelopen zondag werden de hallen 30 tot en met 33 gesloten. De gemeente Beverwijk en de veiligheidsregio Kennemerland besloten daartoe omdat het onmogelijk bleek daar anderhalve meter afstand te houden.