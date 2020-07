Deel van Den Haag zit zonder stroom

In een deel van Den Haag is de elektriciteit uitgevallen. De storing treft onder meer Scheveningen, Duindorp en het Statenkwartier. Een kleine 10.000 huishoudens zitten zonder stroom, meldt Stedin, die monteurs heeft gestuurd om de oorzaak te achterhalen en de stroomvoorziening te herstellen. De storing begon dinsdag even na 09.30 uur.

Openbaarvervoerbedrijf HTM meldt dat door de stroomstoring trams stilstaan of moeten omrijden. Onder meer naar station Den Haag Centraal is geen tramverkeer mogelijk.