Deel raad Westland stuurt Slob spijtbrief

Een deel van de gemeenteraad van Westland betreurt dat de gemeente zich blijft verzetten tegen de komst van een islamitische basisschool. Zij hebben een brief aan onderwijsminister Arie Slob geschreven, waarin zij afstand nemen van een initiatiefvoorstel om naar de hoogste bestuursrechter te stappen.

Dinsdag nam een raadsmeerderheid - van LPF Westland, GemeenteBelang Westland en WestlandVerstandig - een motie aan om naar de Raad van State te stappen. Maar het CDA, CU-SGP, D66, GroenLinks, PvdA en VVD zijn daar op tegen.

"Het past ons als raadsleden niet om een democratisch genomen besluit te dwarsbomen", schrijven de partijen aan Slob. "Maar wij hechten er grote waarde aan om middels dit schrijven afstand te nemen van dit initiatiefvoorstel dat tot onze spijt een meerderheid van de stemmen heeft gehaald."

Scholenvereniging Yunus Emre wil een islamitische basisschool beginnen in Westland. Slob, die aanvankelijk ook tegen de komst was, heeft daarvoor toestemming gegeven, nadat Yunus Emre al een keer gelijk had gekregen van de Raad van State.