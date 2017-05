Een deel van de parkeergarage die op Eindhoven Airport in aanbouw is, is zaterdagavond rond 19.00 uur ingestort. Dat bevestigen de luchthaven en de politie. Het is nog onduidelijk of er tijdens het incident mensen binnen waren.

De parkeergarage moest de oude parkeerplaats voor de terminal vervangen. Op de tweede, derde en vierde verdieping was plek voor 800 auto’s, het eerste deel zou dit jaar opengaan. Bouwbedrijf BAM is verantwoordelijk voor het project.