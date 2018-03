Deel noordoosten Australië onder water

Het noorden van de Australische staat Queensland kampt met zware overstromingen als gevolg van dagenlange regenval. In sommige delen is in een week tijd meer dan 1000 milliliter water gevallen, melden Australische media. De autoriteiten hebben de regio tot „rampgebied” verklaard.

In de stad Ingham aan de oostkust zijn ruim tweehonderd huizen onder water komen te staan. Ook verder naar het noorden, in Innisfail, moesten mensen hun huizen verlaten.

Een ander probleem dat zich voordoet zijn krokodillen. Inwoners van Ingham melden op sociale media dat de beesten inmiddels door de stad zwerven. Volgens krokodillenonderzoeker Toby Millyard staan de reptielen er om bekend dat ze de vloed gebruiken om naar andere gebieden te reizen om voedsel te zoeken.

„Sommige krokodillen gebruiken de waterstromen om zich te verplaatsen. Het zijn slimme dieren”, aldus Millyard. „Het is makkelijk om van ze vandaan te blijven. Zolang je niet in het water of aan de rand staat, is er niets aan de hand.”