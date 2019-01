Deel na explosie geëvacueerden weer thuis

De bewoners van de huizen in de straten achter de Jan van der Heijdenstraat mogen weer naar huis. De inwoners van de 26 woningen in Jan van der Heijdenstraat zelf mogen voorlopig nog niet terug. Eerst moet het grootschalige politieonderzoek naar de oorzaak van de explosie zijn afgerond.

Het streven is om de woningen direct vrij te geven zodra het onderzoek dit toelaat, zegt de politie. Hoewel op dit moment de oorzaak een gasexplosie lijkt te zijn, houdt de politie in haar onderzoek alle mogelijkheden open.

Nog vier van de tien mensen die gewond raakten door de explosie liggen in het ziekenhuis. Drie van hen liggen op de intensive care. Omwonenden die niet terug kunnen naar hun woning, worden opgevangen in een hotel in de stad. Zij worden ondersteund door het Rode Kruis en Slachtofferhulp. In totaal heeft de gemeente Den Haag zondag voor dertig mensen een overnachtingsplek geregeld. De gemeente helpt de bewoners ook bij de schadeafhandeling en het zoeken naar vervangende woonruimte.