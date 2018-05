De politie heeft dinsdagmiddag een deel van een menselijk lichaam uit de Rotterdamse Lekhaven gehaald. Iemand die even voor 17.00 uur iets zag drijven in het water, tipte de politie.

Forensische onderzoekers zijn ter plaatse om onderzoek te doen. Het is niet bekend of het lichaamsdeel van een man of een vrouw is. In verband met het onderzoek doet de politie verder geen mededelingen over de zaak.