Deel loods verwoest door brand Loosdrecht

In een loods aan de Oude Molenmeent in Loosdrecht heeft vrijdagavond een grote brand gewoed. De loods bestond uit drie delen. Daarvan zijn er twee verwoest, aldus een woordvoerder van de brandweer nadat het sein brand meester was gegeven.

Hij zei dat het nablussen nog tot in de nacht zal duren. Na het uitbreken van de brand werden tien huizen in de omgeving van de loods ontruimd. De mensen die zelf geen onderdak voor de nacht konden regelen, mogen vermoedelijk over enkele uren terug naar huis.

Door de brand kwam veel rook vrij. Die was in de verre omtrek te zien.