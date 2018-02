Deel kunstwereld wil Ruf terug bij Stedelijk

Een groep kunstenaars, museumdirecteuren en andere mensen uit de kunstwereld pleiten voor de terugkeer van Beatrix Ruf als artistiek directeur bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. De groep doet dit zaterdag in een paginagrote advertentie in dagblad Het Parool. Ruf stapte in oktober op.

„Roep Ruf Terug”, zo luidt de kop van de advertentie. Enkele van de ondertekenaars zijn de kunstenaars Philip Glass en Richard Serra, museumdirecteuren Bart Rutten (Centraal Museum) en Jacqueline Grandjean (Oude Kerk) en architect Rem Koolhaas. De ondertekenaars vinden dat Ruf moet terugkeren „vanwege haar artistieke visie”, zo schrijven ze. Ze roepen anderen op een petitie te ondertekenen.

Ruf verliet het museum na ophef over niet vermelde nevenfuncties. Dat zou hebben geleid tot belangenverstrengeling. Naar de gang van zaken wordt momenteel onderzoek gedaan.