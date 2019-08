Deel konikpaarden Spanje heeft parasiet

Een deel van de 29 konikpaarden die in maart vanuit de Oostvaardersplassen zijn verhuisd naar Spanje, heeft een parasiet. Ook hebben de paarden zeer waarschijnlijk leverproblemen. Dat hebben dierenartsen vastgesteld nadat maandag bloed was afgenomen bij de dieren, aldus Annemieke van Straaten, die zich met haar stichting Annemieke al geruime tijd bekommert om het lot van de dieren in de Oostvaardersplassen.

Staatsbosbeheer garandeert dat de paarden gezond waren toen ze naar natuurgebied Paleolítico Vivo bij Atapuerca in Spanje verhuisden. Dat heeft de dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit destijds vastgesteld. Nadat de paarden in Spanje waren gearriveerd werden ze opnieuw gecontroleerd en gezond bevonden.

In juli vermagerden de paarden sterk. De Strongylus-parasiet die bij aan aantal paarden is aangetroffen kan dat veroorzaken.