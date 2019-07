Deel IP-beveiligingscamera’s kwetsbaar

Beveiligingscamera’s die verbonden zijn met internet, zijn niet altijd goed beschermd. Dat blijkt uit een test van de Consumentenbond. Volgens de bond bevatten zes van de twaalf onderzochte IP-beveiligingscamera’s kwetsbaarheden. Drie camera’s kunnen worden overgenomen of uitgeschakeld door hackers.

Zo verzenden camera’s van Alecto, D-Link, Foscam FI9900P, de Smartwares C923IP en de Ezviz C3W niet alle gegevens versleuteld. Bij de laatste drie camera’s ontdekten de onderzoekers ook nog een aantal andere minder ernstige kwetsbaarheden.

De Consumentenbond heeft de betrokken fabrikanten en het Agentschap Telecom ingelicht. Alecto kwam vervolgens met een software-update. Smartwares laat weten dat er een nieuwe app beschikbaar is en te werken aan een update voor de camera. De andere fabrikanten reageerden niet, bleven volgens de Consumentenbond vaag over welke maatregelen zij zouden treffen of voerden maar een deel van de voorgestelde verbeteringen door.

„Een kwart van de door ons onderzochte apparaten blijkt niet veilig, dat is gewoon te veel. Daarom pleiten wij samen met onze Europese zusterorganisaties en onze Europese koepelorganisatie voor wetgeving die veiligheidseisen verplicht stelt en fabrikanten aansprakelijk maakt”, aldus Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.