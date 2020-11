Deel IJmuiden verboden gebied om illegaal feest te voorkomen

Het gebied rondom de Badweg en IJmuiderslag in IJmuiden is zaterdagavond en in de nacht naar zondag tot verboden terrein verklaard. Dat heeft de veiligheidsregio Kennemerland besloten, na concrete aanwijzingen dat daar een illegaal feest zou worden gehouden. Dat soort feesten vormen een groot risico op verspreiding van het coronavirus, stelt de veiligheidsregio.

Eerder werden voor de Reyndersweg in Velsen-Noord, recreatiegebieden Spaarnwoude, De Groene Weelde, het Haarlemmermeerse Bos en Toolenburgerplas en de stranden van Zandvoort en Bloemendaal dergelijke besluiten genomen om illegale feesten tegen te gaan. Daar werkten de maatregelen goed, stelt de veiligheidsregio.