Deel gemeenten negeert gasverbod bij nieuwbouw

In 39 gemeenten is er bij één of meerdere bouwprojecten een uitzondering gemaakt op het aardgasverbod. Daardoor zijn vele honderden woningen toch op het gasnet aangesloten, meldt BNR op basis van cijfers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Sinds 1 juli 2018 mogen nieuwe huizen in principe niet meer worden aangesloten op het gasnet. Toch maken veel gemeenten een uitzondering op het aardgasverbod. De uitzonderingen variëren van enkele woningen tot complete woonwijken, soms wordt zelfs een hele gemeente als uitzonderingsgebied aangewezen.

De reden waarom gemeenten bepaalde woningen toch aansluiten op het gasnet variëren. In een deel van de gevallen dreigen bouwprojecten onbetaalbaar te worden als ze géén gasaansluiting krijgen. Maar er zijn ook voorbeelden waarbij er simpelweg geen alternatieven voor handen zijn. "Bij warmtenetten wordt vaak overtollige warmte van industrie of afvalverbrandingsinstallaties gebruikt. Als die bronnen ontbreken, houdt het snel op', zegt David Smeulders, hoogleraar Energietechnologie bij de Technische Universiteit van Eindhoven tegen de zender. Volgens hem is het veel te vroeg om alle huizen van het gasnet te halen.