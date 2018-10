Deel Frans-Belgische grens dicht om varkenspest

Drie Franse departementen in de provincie Lotharingen gaan de grens met België sluiten om te voorkomen dat de Afrikaanse varkenspest zich verspreidt. Het gaat om de departementen Ardennen, Meuse en Meurthe et Moselle.

In 41 gemeenten in Meuse en 50 gemeenten in Meurthe et Moselle mag er ook niet gejaagd worden en is er een toegangsverbod voor alle bossen. In zowel België als Frankrijk zijn wilde zwijnen besmet met de Afrikaanse varkenspest.

In augustus werd de Afrikaanse varkenspest geconstateerd bij een zwijn in België. Er zijn nog geen varkensboerderijen getroffen.

Nederland heeft langs de wegen borden geplaatst met voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat besmette zwijnen de grens met België oversteken.