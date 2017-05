Deel flat Geleen ontruimd tijdens brand

De derde verdieping van een flatgebouw in Geleen is maandagavond getroffen door een grote brand. Een groot deel van de zogenoemde Cityflat werd ontruimd. Twee bewoners raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zei een woordvoerder van de brandweer nadat de brand was geblust.

De brandweer bestreed de vuurhaard aan de Rijksweg Zuid in de Limburgse stad met groot materieel. Een deel van de Rijksweg werd afgesloten.

De brand was ontstaan in een oververhitte friteuse op het balkon van een van de appartementen. Toen de bewoner tevergeefs probeerde het vuur te blussen, liep hij brandwonden op. Een andere bewoner kreeg ademhalingsproblemen door het inademen van rook.

De brand brak rond 20.00 uur uit. Drie kwartier later had de brandweer het vuur onder controle. De brandweer was daarna nog bezig met het ventileren van appartementen waarin nog rook hing.

Verhuurder Zo Wonen bepaalt in de loop van maandagavond welke appartementen voorlopig onbewoonbaar zijn. De woordvoerder van de brandweer schatte in dat naar verwachting voor de bewoners van acht tot tien appartementen opvang elders moet worden gezocht.