Deel communicatie Schiermonnikoog plat

Schiermonnikoog is door een defecte glasvezelkabel nog iets meer een eiland geworden dan het al was. Op internet gaan via de kabel, televisie kijken en bellen met de vaste telefoon behoort voor inwoners en toeristen momenteel niet tot de mogelijkheden. KPN zegt hard te werken aan een oplossing. „We zijn met een technisch team bezig dit zo snel mogelijk te verhelpen.”

Eerst komt er een tijdelijke oplossing: monteurs gaan de communicatie omleiden via een andere kabel onder de Waddenzee die het eiland verbindt met het vasteland. Die kabel legt echter een andere route af dan de defecte glasvezelkabel, daarom duurt het even. Een woordvoerder van KPN laat weten dat de verwachting is dat de tijdelijke oplossing maandag of dinsdag een feit is. Reparatie van de glasvezelkabel onder de zeebodem duurt langer.

De storing in de kleinste gemeente van Nederland, met nog geen duizend inwoners, begon zaterdagmiddag en treft ook pinautomaten. Door de kapotte kabel lopen diensten van kabelbedrijf Kabel Noord. Mobiele telefonie en mobiel internet werken overigens wel gewoon op het eiland, want dat loopt via de kabel die nog wel intact is.