Deel boeren in Groningen verlaat binnenstad

Een deel van de protesterende boeren in Groningen is vertrokken uit de binnenstad. Daarmee geven ze gehoor aan de oproep van LTO Noord om rustig naar huis te gaan.

Volgens Alma den Hertog, woordvoerster van LTO Noord, is in de gesprekken met het provinciebestuur gebleken dat er een opening is voor een oplossing. „Maar voor vandaag was dit het maximaal haalbare”, zegt ze. „We vragen de mensen nu om naar huis te gaan. We gaan ervan uit dat ze dit netjes doen.”

Een deel van de tractors rijdt inderdaad weg vanuit de binnenstad. Op de Grote Markt en voor het Provinciehuis staan nog wel tientallen tractors.

Alma den Hertog liet verder weten dat LTO het bestormen van het provinciehuis veroordeelt. „Ik heb wel begrepen dat daar geen leden van LTO bij betrokken waren. Ik wil juist de politie een enorme pluim geven voor de manier waarop ze de rust hebben bewaard en hoe ze deze demonstratie hebben begeleid.”

„Ook voor het grootste deel van de boeren geldt dat ze op een goede manier hebben gedemonstreerd. Ze stonden voor de zaak”, aldus Den Hertog.

De gesprekken tussen LTO Noord en het provinciebestuur gaan dinsdag verder