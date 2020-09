Deel appartementencomplex in Heerlen ontruimd om brand

In Heerlen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zo’n twintig appartementen in een complex aan de Douvenrade ontruimd vanwege een brand in een van de woningen. Voor de circa 45 geëvacueerde bewoners wordt opvang geregeld, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio Zuid-Limburg weten.

Er kwam veel rook vrij bij de brand, waarvan de eerste melding rond 03:00 uur binnenkwam. Omstreeks 04:00 uur had de brandweer het vuur onder controle. Twee bewoners zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de bewoonster van het appartement waar de brand ontstond. Meerdere mensen zijn vanwege de rook nagekeken door ambulancepersoneel ter plaatse.

Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug naar huis kunnen. De brandweer verwacht de komende uren nog bezig te zijn met het ventileren van het pand.