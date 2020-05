Deel A12 tot middernacht dicht vanwege oliespoor

Twee rijbanen van de snelweg A12 vanuit Den Haag richting Utrecht zijn tot middernacht afgesloten. Bij een verkeersongeval ter hoogte van Woerden is er zoveel olie op de weg terechtgekomen dat het asfalt opnieuw moeten worden uitgefreesd. De file was rond 15.00 uur al gegroeid tot 10 kilometer, met meer dan een uur vertraging, meldt de verkeersdienst van de ANWB.

Bij het ongeval waren een busje, enkele personenauto’s en een dieplader betrokken. Op de dieplader stond een auto, die een grote lading hydrauliekolie heeft verloren. Het spul is zodanig in het asfalt getrokken, dat uitfrezen noodzakelijk is. Dat gaat lang duren. Een derde rijbaan moet ook worden aangepakt, maar die zal naar verwachting rond 19.00 uur kunnen worden vrijgegeven.

De ANWB adviseert automobilisten om te rijden via de A4 richting Amsterdam of de A20 richting Gorinchem.