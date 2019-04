Debat over reiskosten universiteitsbaas

De universiteitsraad van de Universiteit Utrecht gaat binnenkort in gesprek met het college van bestuur over de hoge reiskosten van bestuursvoorzitter Anton Pijpers. Dat heeft een woordvoerder van de universiteit bevestigd, naar aanleiding van berichtgeving van RTV Utrecht.

Eerder deze maand werd bekend dat Pijpers vorig jaar voor ruim 124.000 euro reiskosten had gemaakt. Het grootste deel daarvan was voor een dienstauto met chauffeur, onder meer voor woon-werk. De kwestie werd aangekaart door student Floris Boudens, die ook in de universiteitsraad zit.

Bestuursvoorzitter Pijpers erkent dat zijn reiskosten hoog zijn en wil deze verlagen door deze zomer te verhuizen van Zutphen naar Utrecht. Boudens van de universiteitsraad eist dat er een plafond komt van maximaal 40.000 euro voor reiskosten per collegelid. Ook eist hij volledige transparantie over deze kosten.

De woordvoerder van de UU benadrukt dat alles volgens de regels is gegaan. Wanneer het debat precies wordt gehouden is nog niet bekend.

De top van de Utrechtse universiteit kwam enkele jaren geleden in opspraak door - volgens de toenmalige onderwijsminister Jet Bussemaker - onacceptabel declaratiegedrag. Toen ging het onder meer om flessen dure wijn, taxikosten en verkeersboetes. Bussemaker stelde destijds dat bestuurders van de UU „meer soberheid moesten betrachten bij hun declaraties en doelmatiger omgaan” met belastinggeld.

Tweede Kamerleden namen de zaak hoog op eerder deze maand en willen dat er maatregelen volgen.